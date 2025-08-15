Incontri e attività di gruppo in museo

Proseguirà il progetto di welfare culturale "La Storia siamo noi", che coinvolge il Comune di Calenzano, la RSA Villa Magli e il Museo del Figurino Storico di Calenzano. Lo ha stabilito la giunta comunale approvando il testo dell’accordo che sarà siglato tra le parti e che prevede, per i prossimi due anni, una serie di incontri che coinvolgeranno gli ospiti della residenza sanitaria assistita di via delle Bartoline. "Il progetto è partito nei primi mesi del 2025 in forma sperimentale – commenta la vicesindaca con delega alla Cultura, Martina Banchelli – e visti gli esiti molto positivi riscontrati tra i pazienti, i loro familiari e i caregivers, abbiamo deciso di proseguire in forma stabile. Saranno coinvolti gli ospiti della RSA Villa Magli, il personale che li accompagna ed eventualmente i familiari, per offrire agli ospiti l’opportunità di vivere un’esperienza culturale di cui possano essere partecipanti attivi". Nell’iniziativa i presenti saranno guidati all’osservazione dei figurini all’interno del museo e potranno essere abbinate attività di gruppo, di volta in volta pensate in relazione alle caratteristiche del figurino, nonché la possibilità per gli ospiti di maneggiare oggetti di rievocazione storica.

S.N.