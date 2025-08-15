Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Intervista MercalliIncendio MontemarcelloIncidente A1Turismo a CastiglioneUccide la exTurismo Amiata
Acquista il giornale
CronacaIncontri e attività di gruppo in museo
15 ago 2025
SANDRA NISTRI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Incontri e attività di gruppo in museo

Incontri e attività di gruppo in museo

Prosegue l’iniziativa del Comune intitolata "La Storia siamo noi". Coinvolti gli ospiti di una Rsa.

Prosegue l’iniziativa del Comune intitolata "La Storia siamo noi". Coinvolti gli ospiti di una Rsa.

Prosegue l’iniziativa del Comune intitolata "La Storia siamo noi". Coinvolti gli ospiti di una Rsa.

Per approfondire:

Proseguirà il progetto di welfare culturale "La Storia siamo noi", che coinvolge il Comune di Calenzano, la RSA Villa Magli e il Museo del Figurino Storico di Calenzano. Lo ha stabilito la giunta comunale approvando il testo dell’accordo che sarà siglato tra le parti e che prevede, per i prossimi due anni, una serie di incontri che coinvolgeranno gli ospiti della residenza sanitaria assistita di via delle Bartoline. "Il progetto è partito nei primi mesi del 2025 in forma sperimentale – commenta la vicesindaca con delega alla Cultura, Martina Banchelli – e visti gli esiti molto positivi riscontrati tra i pazienti, i loro familiari e i caregivers, abbiamo deciso di proseguire in forma stabile. Saranno coinvolti gli ospiti della RSA Villa Magli, il personale che li accompagna ed eventualmente i familiari, per offrire agli ospiti l’opportunità di vivere un’esperienza culturale di cui possano essere partecipanti attivi". Nell’iniziativa i presenti saranno guidati all’osservazione dei figurini all’interno del museo e potranno essere abbinate attività di gruppo, di volta in volta pensate in relazione alle caratteristiche del figurino, nonché la possibilità per gli ospiti di maneggiare oggetti di rievocazione storica.

S.N.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata