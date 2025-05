Per i bambini Vintakids e Amico Museo

Oggi in piazza San Domenico dalle 10 alle 19 Vintakids, il mercatino dedicato ai bambini e fatto anche da bambini: vendita e scambio di abbigliamento, libri e bici usate, prodotti artigianali, baratto dei giochi, prove di bicicletta, visita gratuita al complesso monumentale di Sa Domenico alle 10 e alle 15 su prenotazione al numero 340 1216563 e poi teatro dei burattini alle 10.30, musica con School Rock Prato alle 16.30, laboratori e tanto altro. Sempre per i più piccoli oggi alle 16 al Museo di Palazzo Pretorio è in programma, un laboratorio speciale per bambini dai 3 agli 8 anni, per scoprire i fiori attraverso l’arte. Dopo aver ammirato le opere della Collezione Martini, i piccoli artisti potranno divertirsi e creare motivi floreali usando diverse tecniche. L’iniziativa rientra nel progetto Amico Museo, promossa dalla Regione. Il costo è cinque euro a partecipante, prenotazione obbligatoria a [email protected]. Sempre per Amico Museo, oggi apertura speciale dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 con Facciamo spazio allo Spazio: i bambini e gli under 18 entrano gratis (per gli adulti biglietto a 6 euro) . Le collezioni di meteoriti e minerali possono essere visitate anche in modo interattivo e divertente cercando i QR-Code: brevi filmati aiuteranno a rispondere ad alcune semplici domande che permetteranno di trovare la parola misteriosa per ottenere il sigillo del museo.