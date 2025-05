Incidente in galleria sull’Autopalio, tre auto coinvolte. Lunghe code verso Firenze

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 25 maggio 2025 – Incidente con tre auto coinvolte in galleria sull’Autopalio Siena-Firenze. Accade in direzione Firenze nel tardo pomeriggio di domenica 25 maggio. I tre mezzi si sono tamponati tra loro. Gli occupanti delle auto si sono feriti in maniera non grave, ma hanno comunque dovuto ricorrere alle cure.

Sono intervenute due ambulanze della Misericordia di San Casciano Val di Pesa. L’incidente ha provocato una serie di forti rallentamenti per il traffico verso il capoluogo toscano. La polizia stradale ha regolato il traffico, facendo scorrere le auto su una corsia per permettere intanto i soccorsi.