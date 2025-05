Incidente tra bus e minivan a Firenze, un ferito trasportato in ospedale

Firenze, 21 maggio 2025 – Incidente stradale tra via Ponte di Mezzo e via del Terzolle nella tarda serata del 21 maggio. Lo scontro, avvenuto intorno alle 22, si sono scontrati un autobus della linea urbana e un minivan. Ancora da chiarire le dinamiche e le cause che hanno provocato l’incidente nel quale il bus ha urtato contro la ringhiera che delimita il ponte e colpito un palo della segnaletica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest. All'arrivo della squadra, tutti gli occupanti dei mezzi coinvolti erano all’esterno. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e tagliato una porzione di ringhiera per agevolare la rimozione del bus. Una persona soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 anche gli agenti della polizia municipale.