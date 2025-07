Incidente di Impruneta, il dolore di un paese intero per la morte del giovane Francesco

Firenze, 14 luglio 2025 – Tragedia sulla strada. Francesco Bandinelli, uno studente di 17enne è morto durante la notte tra domenica e lunedì in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23.45 lungo la via Chiantigiana per il Ferrone, nel Comune di Impruneta. Per cause ancora da chiarire il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto 125 su cui viaggiava finendo in un balzo a fianco della strada. Il giovane aveva appena salutato la sua ragazza e stava tornando a casa. A dare l’allarme un altro automobilista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Impruneta: sull’asfalto, dopo poche ore dallo schianto, rimangono i segni bianchi dei rilievi, i solchi provocati dalla moto, uno specchietto rotto e l’erba schiacciata dal corpo del giovane.

La notte stessa, a precipitarsi sul posto il babbo Simone, arrivato di corsa da Impruneta per capire cosa era successo al figlio Francesco, mentre sanitari e vigili del fuoco tentavano di rianimarlo. Profondo il dolore anche per la giovane fidanzata della vittima. Circa venti minuti prima dell’incidente, i due si erano salutati con l’intento di sentirsi il giorno dopo.

Difficile il ruolo dei carabinieri in quei momenti di dolore impossibile da placare. Con il passare delle ore, la notizia della tragedia ha poi raggiunto anche gli amici di Francesco, arrivati con i loro motorini fino alla macchina dei carabinieri parcheggiata per sbarrare la strada. Giovani ragazzi dalle facce incredule: c’era chi stava appoggiato sul manubrio dello scooter in un pianto inarrestabile e chi aveva lo sguardo fisso in direzione dell’ambulanza. Incontenibile anche il dolore della mamma Daniela e della sorella Chiara, anche lei precipitatasi in via Chiantigiana.

Francesco era un ragazzo gioioso, fin da piccolo con tutta la sua famiglia era attivo nel Rione di Sant’Antonio a Impruneta. «Esprimo tutta la mia vicinanza e quella del Rione per il grave lutto che ha colpito la famiglia Bandinelli. Sant’Antonio si mette a disposizione della famiglia per ongi tipo di richiesta», dice Giovanni Poggini, presidente del Rione.

Anche il sindaco, Riccardo Lazzerini, si è unito «con profonda commozione al dolore che ha colpito la nostra comunità per la scomparsa di Francesco. Abbraccio con affetto i suoi genitori e tutta la famiglia – spiega –, da sempre parte attiva e preziosa della vita sociale di Impruneta».

Antonio Mazzeo, del Consiglio regionale, ha invece scritto sui social: «Una tragedia che colpisce un’intera comunità di Impruneta e che sentiamo più vicina perché sua mamma Daniela da anni è parte della grande famiglia del Consiglio regionale della Toscana. In questo momento di immenso dolore, voglio esprimere tutta la ma vicinanza e il mio affetto a lei al babbo Simone, ai familiari, agli amici, a chi ha voluto bene a Francesco e ne custodirà per sempre il ricordo. A nome mio e dell’intera Assemblea legislativa, esprimo il più profondo cordoglio».