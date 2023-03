Incidente Lastra a Signa, aperta inchiesta sulle morti di Farina e Niccolai

La scena dell'incidente e le due vittime: Gabriele Niccolai (in alto) e Fulvio Farina (sotto)

L’incidente mortale di Lastra a Signa: la giornata di svago finisce in tragedia

"È difficile credere che Gabriele non ci sia più". Le parole commosse degli amici

Morto nello scontro con la bici Una ricostruzione cinematica per stabilire le cause dell’incidente

Lastra a Signa (Firenze), 14 marzo 2023 – Si è svolto un esame esterno sui corpi di Fulvio Farina e Gabriele Niccolai, 54 e 57 anni, le due vittime dell’incidente accaduto domenica 12 marzo a Lastra a Signa, in via Vecchia Pisana.

L’incidente

Le indagini

Il medico legale

La dinamica

Il lutto

I funerali

Fulvio Farina era su una moto Ducati rossa, mentre Gabriele Niccolai, grande appassionato di ciclismo, era sulla sua due ruote a pedali. I due, secondo quanto ricostruito fin qui, si sono scontrati frontalmente. Un impatto molto violento, per il quale entrambi hanno perso la vita, nonostante l’intervento delle ambulanze del 118.

La procura di Firenze ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati. Ci sarà un esame dunque sull’incidente e sul perché i due mezzi a due ruote si siano scontrati. In quel momento le condizioni meteo erano favorevoli. Domenica 12 marzo il tempo era bello, visibilità ottima, l’asfalto non era bagnato.

Il medico legale ha svolto la ricognizione esterna sulle due vittime. I due sarebbero morti a causa delle ferite riportate nello scontro. Sembra esclusa l’ipotesi di un malore di una delle due persone. Intanto, le salme sono state restituite alle famiglie per i funerali.

I carabinieri della stazione di Lastra a Signa e della compagnia di Signa hanno portato avanti i rilievi fino a domenica pomeriggio, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili a ricostruirne la dinamica. In assenza di testimoni però, il lavoro è estremamente difficile e non è escluso che il magistrato possa disporre la ricostruzione cinematica dell’incidente per fare chiarezza.

Fulvio Farina era un imprenditore molto conosciuto e abitava a Poggio a Caiano (Prato). Gabriele Niccolai era invece di Pistoia ed era dipendente dell’Agraria Cecchi. Due lutti che segnano profondamente le rispettive comunità. Profondo il cordoglio per una tragedia accaduta in un giorno che doveva essere spensierato e di festa per le vittime, da trascorrere all’aria aperta insieme ai rispettivi amici, seguendo le rispettive passioni.

E intanto le famiglie fissano i funerali. Quelli di Fulvio Farina si terranno giovedì 16 marzo alle 11 alla chiesa del Rosario a Poggio a Caiano, mentre la camera ardente è stata allestita alle cappelle della Misericordia sempre a Poggio a Caiano. A Pistoia invece si svolgeranno i funerali di Gabriele Niccolai, la cui camera ardente è alle cappelle della Misericordia di Bottegone, località alle porte di Pistoia. I funerali si svolgeranno mercoledì 15 marzo alle 15 nella chiesa di San Michele Arcangelo.