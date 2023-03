Morto nello scontro con la bici Una ricostruzione cinematica per stabilire le cause dell’incidente

La dinamica dell’incidente è difficile da stabilire e non è escluso che il magistrato chieda di far eseguire una " ricostruzione cinematica". Perché Fulvio Farina in sella alla sua moto si è scontrato con un ciclista? Testimoni diretti non ci sono. Fulvio Farina è l’imprenditore di 54 anni, di Poggio a Caiano che domenica mattina sulla via Vecchia Pisana, la strada che dal centro di Lastra a Signa si arrampica verso Malmantile, ha trovato la morte. L’uomo, viaggiava in sella alla sua moto Ducati e insieme ad un gruppo di centauri stava salendo verso le colline. Dal senso opposto, in discesa, arrivava Gabriele Niccolai, 57 anni, appassionato di ciclismo di Pistoia. I due si sono scontrati frontalmente in località Ponte Torto, luogo già teatro di tanti incidenti, e sono morti sul colpo. Fulvio aveva distanziato gli amici motociclisti e quando sono arrivati le due vittime erano già a terra. I soccorsi del 118 sono stati, purtroppo, inutili.

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati e ieri è stato eseguito all’istituto di Medicina legale l’esame esterno sulle salme che sono poi state restituite alle famiglie.

Fulvio Farina era titolare, insieme al fratello e alla sorella, della ditta Farina Edilizia che si trova in via Paronese nel Macrolotto. La famiglia viveva a San Giusto ma da qualche anno si era trasferita a Poggio a Caiano.

La notizia della morte dell’imprenditore ha destato incredulità e tanta commozione. Farina era un appassionato di motocicletta con la quale, nel tempo libero, aveva viaggiato in Italia e all’estero. Con anima e cuore si era dedicato al lavoro di famiglia riuscendo a far crescere l’azienda che ha cinquant’anni di storia a Prato. La Farina Edilizia era nata per rifornire il settore dell’edilizia e poi ha ampliato l’attività con la vendita degli arredi per bagni, pavimenti, caminetti, stufe, porte e infissi. Tanti i messaggi di cordoglio del mondo imprenditoriale, degli artigiani che ogni giorno si recavano al magazzino per prelevare la merce e degli amici. A celebrare il funerale di Fulvio Farina sarà il parroco di San Giusto don Helmut Szeliga che verrà nella chiesa del Santissimo Rosario a Poggio. Il funerale dovrebbe essere celebrato fra mercoledì e giovedì a cura delle onoranze funebri della Misericordia di Poggio.

M. Serena Quercioli