L’incidente mortale di Lastra a Signa: la giornata di svago finisce in tragedia

Firenze, 13 marzo 2023 - Per entrambi doveva essere una domenica di svago all’aria aperta, fra le colline fiorentine, nel primo sole primaverile. Invece è finita in tragedia, intorno alle 11, su via Vecchia Pisana, la strada che dal centro di Lastra a Signa si arrampica verso Malmantile e si immerge nella campagna. Fulvio Farina, 54 anni, imprenditore di Poggio a Caiano (Prato), stava viaggiando in sella alla sua Ducati. Con un gruppo di centauri stava salendo verso le colline. Gabriele Niccolai, 57 anni, appassionato di ciclismo di Pistoia, era invece impegnato nella discesa, sulla sua bici. Pare che avesse appena lasciato alcuni ciclisti con l’intento di cambiare gruppo per fare un percorso più facile: stava tornando indietro per raggiungere un secondo gruppetto. I due si sono scontrati in località Ponte Torto, un minuscolo grappolo di case già scenario di tanti incidenti. Non si sa cosa sia successo, nessuno avrebbe assistito all’esatto momento dello scontro. Anche gli amici motociclisti di Fulvio sarebbero arrivati con le due vittime già a terra. Non è chiaro se qualcuno abbia invaso la carreggiata opposta o se lo scontro sia avvenuto sulla linea di mezzeria.

5 foto Tragedia a Lastra a Signa, incidente bicicletta-moto: le foto

L’urto è stato così violento da non lasciare scampo. Inutili i tentativi di soccorso da parte di amici e passanti, che hanno subito chiamato il 118. Sul posto, sono intervenuti medico e volontari della Pubblica assistenza di Signa e della Misericordia di Lastra a Signa, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini. Anche l’elicottero Pegaso, che si era alzato in volo, è tornato indietro senza atterrare. Rilievi de carabinieri della stazione di Lastra a Signa e della compagnia di Signa per cercare di ricostruire la dinamica.

L’Arma ha identificato le vittime che, soprattutto nel caso del cicloamatore, non è stata semplice: in un primo tempo non sono stati trovati documenti, solo il cellulare. Il recupero delle salme è stato effettuato dalla Misericordia di Lastra e solo dopo molte ore la strada è stata riaperta al traffico. Resta l’enorme dolore di parenti e amici. Fulvio Farina era un imprenditore edile molto conosciuto nel Pratese. Sposato, due figlie, aveva una grandissima passione per le moto. Gabriele Niccolai, che lascia la moglie e una figlia lavorava all’Agraria Checchi di Pistoia e amava le mattinate sui pedali. "Ci uniamo al dolore dei familiari – ha detto il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni – e ringraziamo volontari e forze dell’ordine che hanno fatto il possibile per provare a soccorrere le vittime. Purtroppo non c’è stato nulla da fare".