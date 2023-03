Tragedia a Lastra a Signa, incidente bicicletta-moto: due morti

Lastra a Signa, i carabinieri sul posto dopo il tragico incidente tra una bici e una moto (Foto Germogli)

Lastra a Signa (Firenze), 12 marzo 2023 – Tragico incidente stamani a Lastra a Signa. Intorno alle ore 11 un ciclista e un motociclista si sono scontrati frontalmente sulla via Vecchia Pisana, la strada che porta nella frazione di Malmantile. Entrambi i conducenti dei mezzi sono morti sul colpo. Inutile ogni tentativo di soccorso.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 11. Il ciclista, 57 anni, stava scendendo con la bicicletta in direzione Lastra a Signa, mentre il motociclista, un uomo di 54 anni, stava andando in direzione Malmantile.

Accertamenti in corso per stabilire le cause del tragico incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica Assistenza di Signa e i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi del caso.