La tragedia di Lastra a Signa. "Fulvio Farina, un imprenditore serio. Siamo sconvolti"

Prato, 13 marzo 2023 - Il mondo dell’edilizia pratese ha perso uno degli imprenditori più noti: Fulvio Farina era infatti uno dei soci della "Farina edilizia" di via Paronese. L’azienda, fondata dal padre, opera nel settore dell’edilizia da oltre 50 anni ed è gestita a livello familiare. La nuova sede nel Macrolotto ha un deposito di 20.000 metri quadrati e una struttura coperta di 5.000 all’interno della quale si trova lo showroom: questo era il regno di Fulvio e dei suoi familiari che con grande impegno hanno fatto crescere l’azienda, affiancati dai dipendenti.

5 foto Tragedia a Lastra a Signa, incidente bicicletta-moto: le foto

L’azienda rappresenta un tassello della storia imprenditoriale di Prato: "Ho conosciuto l’imprenditore – dice Aldo Milone – ai tempi del mio assessorato. Sono molto dispiaciuto di aver appreso questa notizia. Porgo le mie condoglianze alla famiglia". Fulvio Farina, diplomato al Dagomari, era cresciuto a Prato, poi da diversi anni era tornato ad abitare a Poggio a Caiano e coltivava la passione per il motociclismo. La sua pagina social è piena di fotografie scattate nel tempo libero con la sua Ducati: dai viaggi in Italia e in Europa sino ai raduni con il gruppo di motociclisti di cui faceva parte e alcuni dei quali ieri erano con lui a Lastra a Signa.

"Sono sconvolto da questa notizia arrivata improvvisa – dice Matteo Lenzi, consigliere comunale a Poggio e di professione ingegnere edile – perché con Fulvio e la sua azienda, come fornitrice di materiali, lavoravo da diversi anni. Persone serie e professionali che hanno fatto del lavoro una vera missione. Ci stringiamo tutti intorno alla famiglia". Fulvio Farina proprio in questi giorni stava completando con i suoi materiali alcune ristrutturazioni a Poggio e questa tragedia della strada ha lasciato tutti sconvolti. "Ogni mattina andavo alle 7,30 a prendere il materiale da loro – dice Andrei Razvan, magazziniere – e sapevo di questa sua passione per il motociclismo, era anche parecchio bravo. E’ triste e ingiusto quel che è successo". Fulvio Farina lascia la moglie e due figlie. L’amministrazione comunale, attraverso il sindaco Francesco Puggelli, esprime vicinanza alla famiglia: "La nostra comunità è in lutto per la tragedia di Fulvio. Imprenditore, brillante, padre di famiglia, persona stimata e rispettabile. Una vita spezzata troppo presto che lascia una famiglia nel dolore che è anche il nostro dolore. Ci stringiamo intorno alla moglie e alle figlie. Un pensiero anche all’altra vittima e alla famiglia".