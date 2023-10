Folle corsa in tre contromano sulla moto rubata: così è morto l’automobilista

Firenze, 17 ottobre 2023 – Erano in tre contromano sulla moto rubata che intorno a mezzanotte ha travolto e ucciso un uomo di 43 anni, Lorenzo Brogioni, che transitava su una Panda. Una folle corsa e un incidente che lascia Firenze sotto choc quella accaduta in via Gioberti, intorno alla mezzanotte tra lunedì 16 e martedì 17 ottobre.

La due ruote era stata appunto rubata da poco. La moto ha percorso a tutta velocità contromano via Gioberti, da piazza Beccaria verso piazza Alberti.

Su quella moto c’erano due uomini e una donna. La folle corsa del mezzo a due ruote si è fermata quando i tre si sono scontrati con la Panda condotta da Brogioni che veniva da via del Ghrilandaio e stava immettendosi regolarmente in via Gioberti direzione piazza Beccaria. Un botto pauroso ha svegliato la strada.

La scena che si è presentata agli abitanti è stata tragica. Lorenzo Brogioni era prigioniero delle lamiere mentre due uomini che erano sulla moto si trovavano a terra gravemente feriti. Una donna invece è fuggita ed è attualmente ricercata. I due uomini sono stranieri e uno di loro è minorenne. Si trovano adesso entrambi piantonati a Careggi, ricoverati in ospedale per le gravi ferite riportate.