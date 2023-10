Lorenzo Brogioni: chi era l’uomo morto nell’incidente di Firenze

Firenze, 17 ottobre 2023 – Si chiamava Lorenzo Brogioni l’uomo morto nell’incidente di via Gioberti a Firenze nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 ottobre.

Brogioni era sulla sua Fiat Panda quando è stato travolto da una moto che procedeva contromano e lanciata a tutta velocità. A bordo del mezzo a due ruote c’erano tre persone, si tratta di una banda che aveva appena rubato la moto stessa.

La scena dell'incidente

Stava fuggendo, in una corsa folle contromano. Brogioni, da via del Ghirlandaio, traversa della centralissima via Gioberti, ha svoltato a destra seguendo il senso regolare della strada, ma trovandosi di fronte la moto. L’urto è stato così forte che la Panda si è ribaltata. Brogioni è rimasto imprigionato tra le lamiere.

Quarantatre anni, fiorentino, Lorenzo Brogioni viveva a Firenze ed era originario della zona del Galluzzo. Proprio dal Galluzzo stava rientrando a casa quando c’è stato l’incidente. Era un commerciante ambulante di libri.