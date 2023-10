Firenze, giovane automobilista travolto dalla moto rubata che viaggia contromano. Morto a 43 anni in via Gioberti

Firenze, 17 ottobre 2023 – Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a un giovane automobilista di 43 anni morto sul colpo all’interno della sua vettura cappottata dopo lo scontro con una moto che sopraggiungeva contromano a folle velocità.

Questa drammatica sequenza è avvenuta alle due di stanotte all'angolo tra via Gioberti e via del Ghirlandaio. A rendere ancora più tragica questa vicenda è che il fatto che la moto che ha ucciso il 43enne, una Bmw, era stata rubata poco prima in via Alfani. In sella alla due ruote si trovavano due giovani di origine straniera che durante la fuga hanno imboccato via Gioberti contromano.

La vittima sopraggiungeva da via del Ghirlandaio. Lo scontro all’incrocio è stato fortissimo. L’auto si è cappottata e il giovane è rimasto imprigionato nel groviglio di lamiere della sua vettura.

I vigili del fuoco per liberare il giovane dall’abitacolo hanno utilizzato i cuscini di sollevamento. Purtroppo una volta raggiunto il corpo dell’uomo hanno potuto solo costatarne ol decesso.

Sul posto in pochissimo tempo sono arrivati anche il personale medico del 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco.

I due malviventi sono stati trasferiti a Careggi, uno in codice rosso, l'altro in codice giallo.

Serena Valecchi