Incidente mortale a Firenze, il Comune pensa di costituirsi parte civile

Firenze, 17 ottobre 2023 – L'incidente mortale di stanotte a Firenze ha spinto Dario Nardella a dichiarare che è possibile che “il Comune si costituisca parte civile”. "Siamo veramente sgomenti, la dinamica dell'incidente lascia pensare al fatto che ci sia stato alla base un atteggiamento totalmente irresponsabile da parte dei tre giovani che, con la moto, hanno colpito questa vettura – ha spiegato il sindaco, a margine di un evento a Palazzo Vecchio -. Esprimo vicinanza e cordoglio mio e di tutta l'amministrazione comunale ai familiari di Lorenzo, la vittima.

"Mi auguro che le responsabilità vengano accertate velocemente fino in fondo perché siamo rimasti davvero sgomenti per questo bruttissimo incidente che è legato anche al furto di uno dei due veicoli coinvolti - ha aggiunto -. Sono cose che non dovrebbero assolutamente succedere, ci impegneremo al massimo con la polizia municipale collaborando con la procura perché le responsabilità siano accertate fino in fondo e perché ci vuole un controllo più attento degli immigrati che vivono nella nostra città". "Dobbiamo avere ancora elementi più dettagliati sulla dinamica, sulla condizione di questi tre stranieri che hanno investito questa vettura però se si dovesse verificare che si tratta di immigrati irregolari questa sarebbe una ulteriore conferma della situazione in Italia gravissima di mancato governo e gestione dei flussi di immigrati irregolari - ha concluso Nardella -. Non dobbiamo abbassare la guardia di fronte a episodi di questo tipo".