Incidente in FiPiLi, tratto chiuso tra Scandicci e Lastra a Signa

Firenze, 11 marzo 2024 – Brutto incidente in FiPiLi intorno alle 21,47 di oggi, 11 marzo. Per cause ancora da chiarire, un furgoncino sarebbe rimasto incastrato sotto le ruote di un tir. Lo scontro è avvenuto poco dopo lo svincolo di Scandicci, in direzione Pisa.

Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e un mezzo dei vigili del fuoco. Dovrebbe essersi trattato di un tamponamento. La superstrada è stata chiusa nel tratto compreso tra le uscite di Scandicci e Lastra a Signa.

In aggiornamento