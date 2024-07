Incendio camion a Calenzano, in A1 è odissea: rogo anche in collina, ore di coda

Calenzano (Firenze), 19 luglio 2024 - Come se non bastassero i gravi disagi vissuti dalle ferrovie e dagli aeroporti a causa rispettivamente di un guasto sui binari a Firenze e del bug mondiale che ha mandato in tilt i computer Windows, nel venerdì nero del 19 luglio anche il traffico su gomma ha dovuto fare i conti con gravi disagi.

Per code chilometriche in A1 all’altezza di Calenzano in direzione Bologna. Tutto a causa di un Tir carico di carta che nel pomeriggio, intorno alle 16, ha improvvisamente preso fuoco per cause da accertare.

Caos treni a Firenze

Il camionista ha avuto la prontezza di staccare la motrice, poi il rimorchio è stato divorato dalle fiamme. Anche se in questa operazione, il conducente del tir è rimasto ferito in seguito allo scoppio di uno pneumatico. L'autista nelle concitate operazioni di emergenza è stato raggiunto dall'esplosione della gomme del semirimorchio, rimanendo colpito e ferito, da quanto risulta agli arti inferiori. È stato portato in codice verde in ospedale per l'assistenza medica necessaria.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti in forze dai distaccamenti di Calenzano, Borgo San Lorenzo e Barberino del Mugello.

Si sono immediatamente formate code che hanno raggiunto i dieci chilometri e oltre, mentre i vigili del fuoco provvedevano allo spegnimento del rimorchio. Ma le fiamme si sono rapidamente propagate alla vegetazione della collina soprastante l’autostrada. Per questo l’A1 è rimasta bloccata più a lungo di quanto un intervento del genere richiede.

Con i vigili del fuoco è intervenuta a quel punto l'organizzazione regionale antincendi boschivi. Sul posto, difficilmente raggiungibile a piedi, hanno operato un direttore delle operazioni della Città Metropolitana, squadre del volontariato Antincendi boschivi e un elicottero, coadiuvati dal Centro Operativo di Firenze e dalla Sala operativa della Regione Toscana. Il tutto insieme al personale dei vigili del fuoco già presente.

E gli automobilisti sono rimasti intrappolati. Almeno un paio di ore fermi in coda sotto il sole. “Abbiamo distribuito acqua come da protocollo in questi casi – dice Autostrade intorno alle 19 – Da poco le corsie sono state sbloccate, adesso la situazione piano piano tornerà alla normalità”. Smaltire gli oltre dieci chilometri di coda non è semplice. Molte auto avevano a bordo anziani e bambini e la situazione si è rivelata per questo non di semplice gestione. Il tutto inserito in una giornata nera per i trasporti, con i problemi di ferrovie e aeroporti per problemi diversi.