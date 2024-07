Ancora un tir in fiamme, bloccata l’Autostrada del Sole: 11 km di coda. l venerdì nero dei trasporti

Firenze, 19 luglio 2024 – In meno di 24 ore è successo tre volte: un veicolo in fiamme sull’Autostrada del Sole e due di queste tre volte nello stesso tratto, quello calenzanese.

Dopo i due incendi di giovedì, uno sull’Appennino e l’altro nell’Aretino, nel primo pomeriggio di venerdì il traffico in direzione Bologna è rimasto bloccato a causa di un veicolo in fiamme tra Calenzano e il bivio A1-Variante. Ovviamente si è formata subito una lunga coda, chilometri in fila sotto il sole. E il problema è che quando accade qualcosa in quel tratto l’unico bypass “veloce”, per modo di dire, è quello di percorrere la Barberinese passando per le Croci, una strada che va percorsa con la dovuta cautela in auto, figuriamoci quando ci si riversano i tir che poi devono affrontare tortuose svolte in ripida salita. L’alternativa sarebbe deviare verso la Firenze-Mare e prendere poi per Parma, allungando di molto il chilometraggio. Il tutto in una giornata bollente per il traffico (pomeriggio da bollino rosso) e per il meteo, con 38 gradi e mezzo registrati alla stazione meteo dell’orto botanico di Firenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello, di Calenzano e di Borgo San Lorenzo, oltre alla polizia stradale, ed è stato necessario per i mezzi antincendio entrare a Barberino e percorrere contromano l’autostrada con la scorta di Polstrada e mezzi di Società Autostrade per raggiungere il punto dell’incendio e spegnere le fiamme che avevano avvolto un mezzo pesante carico di carta. Il trattore stradale è stato sganciato dal rimorchio.

L’incendio si è propagato alla vegetazione a bordo strada e sono state inviate sul posto squadre antincendio della Regione con il supporto dell’elicottero regionale.