Mezzo pesante in fiamme sull’autostrada A1, traffico bloccato. Mattinata di caos a Calenzano

Firenze, 18 luglio 2024 – Mattinata di caos con traffico bloccato fino alle 11 di oggi, 18 luglio, sull’autostrada A1 tra Calenzano e Bivio A1-Variante a causa di un camion in Fiamme. La viabilità è rimasta congestionata al Km 267 in direzione Bologna. Dalle 9 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-ovest e di Barberino del Mugello, sono impegnati per spegnere le fiamme che hanno danneggiato un mezzo pesante adibito al trasporto di mezzi agricoli. Sul posto inviate due squadre e due autobotti.

I mezzi di soccorso hanno raggiunto il luogo dell’incendio transitando contromano dal casello di Barberino del Mugello in direzione sud con la scorta della Polizia Stradale e dalla Società Autostrade. L’incendio che ha coinvolto interamente il trattore stradale avvolto dalle fiamme, è stato estinto dai vigili del fuoco prima che potesse propagarsi al carico trasportato. I vigili del fuoco hanno poi proceduto con le operazioni di raffreddamento e, intorno alle 11, è stata riaperta la corsia di sorpasso in direzione Bologna.