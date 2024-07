Veicoli in fiamme verso Bologna e Roma, caos sulla A1: chilometri di coda sotto il sole

Firenze, 18 luglio 2024 – Giornata infernale sull’Autostrada del Sole, con due distinti problemi che hanno provocato lunghe code sotto un sole cocente a 37 gradi.

Il primo guaio intorno alle 10 quando sulla A1 tra Calenzano e il bivio A1-Variante un camion è andato in fiamme. La viabilità è rimasta bloccata al chilometro 267 in direzione Bologna. I mezzi di soccorso sono passati contromano dal casello di Barberino di Mugello in direzione sud con la scorta della Polizia Stradale e dalla Società Autostrade e solo dopo le 11, quando i vigili del fuoco avevano spento l’incendio ed evitato che il carico trasportato fosse interessato dalle fiamme, la corsia di sorpasso è stata riaperta. Si sono formati dieci chilometri di coda che ancora alle 14 non erano smaltiti.

Il secondo veicolo in fiamme in tarda mattinata in carreggiata opposta, verso Roma, tra Valdarno e Arezzo con 5 chilometri di mezzi in fila sotto il sole. Alle 13,30 la causa è stata risolta ma la cda era sempre piuttosto lunga.