Treni in ritardo oggi a Firenze. Guasto alla linea ferroviaria, Italia divisa in due. I mezzi coinvolti

Firenze, 19 luglio 2024 – Circolazione nel caos e forti ritardi per un guasto alla linea nei pressi della stazione di Firenze Rovezzano che ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario di mezza Italia. I problemi sono cominciati intorno alle 8,30, quando i tecnici sono intervenuti per risolvere alcune criticità sulla linea elettrica. I treni Alta Velocità e Intercity sono stati instradati sulla linea convenzionale Firenze-Roma ed hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 140 minuti.

Ritardi, le storie dei passeggeri dalla stazione di Santa Maria Novella

Treni in ritardo e disagi (Foto Ansa)

I treni Regionali hanno invece subìto limitazioni di percorso o cancellazioni ed anche in questo caso hanno accumulato ritardi superiori ai 90 minuti. Attivate corse con bus tra Pontassieve e Firenze Santa Maria Novella.

La stazione centrale di Firenze si è riempita di turisti e pendolari in attesa di salire sui treni. Forti disagi e lunghe code ai punti informazione per avere qualche notizia in più, ma l’intervento dei tecnici, cominciato dopo le 8,30, è andato avanti fino alle 11. Il guasto alla linea ha di fatto diviso l’Italia in due, con ritardi e cancellazioni in diverse stazioni da Nord a Sud.

Questi i treni Alta Velocità direttamente coinvolti: