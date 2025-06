Il vino e Agrofutura: "Opportunità da sfruttare con le qualità delle donne"

"E’ un onore come toscana e persona nata nel settore agricolo, partecipare a un’iniziativa che valorizza il nostro lavoro". Violante Gardini Cinelli Colombini, è la presidente del Movimento Turismo del Vino, e martedì prossimo sarà protagonista di AgroFutura Festival (10-11 giugno), evento dedicato a innovazione, politiche europee, agricoltura 4.0, giovani imprenditori, cibo sostenibile e cultura del paesaggio, nato da un progetto di Qn La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. La presidente del Movimento Turismo del Vino interverrà in Sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati (alle 14,30) all’incontro dedicato a “Imprenditoria agricola al femminile: una realtà che cresce“. "Vedo l’opportunità di essere donna e di portare alto il settore agricolo, fondendolo con l’aspetto esperienziale – spiega –, che può essere apprezzato non solo dai turisti di tutto il mondo, ma anche dagli italiani. Si parla della nostra eccellenza dal punto di vista turistico e culturale. E sappiamo che noi donne, quando si tratta di raccontare abbiamo il giusto storytelling, con qualcosa in più, con un coinvolgimento che è un po’ come un abbraccio, condividendo le nostre passioni con chi ha il piacere di conoscere di più di quello che facciamo tutti i giorni con tanta parsimonia".

La madre, Donatella Cinelli Colombini, è proprio colei che ha inventato e fondato nel 1993 il Movimento Turismo del vino, che promuove da oltre trenta anni la cultura dell’ospitalità in cantina e che ha cambiato il modo di vivere il vino da parte degli appassionati.

Il panel di Agro Futura metterà in luce il contributo sempre più rilevante delle donne nello sviluppo dell’agricoltura toscana, evidenziando esperienze imprenditoriali innovative e modelli di gestione sostenibile nati da una visione femminile del lavoro agricolo. Attraverso il confronto tra imprenditrici, esperte del settore e rappresentanti istituzionali, si discuteranno le opportunità offerte da politiche di sostegno, formazione e accesso al credito, così come le sfide ancora aperte in termini di parità, innovazione e ricambio generazionale.

All’incontro interviene Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana, ideatrice della Toscana delle donne, una rassegna di eventi promossa dalla Regione Toscana, con l’obiettivo di celebrare e promuovere i diritti e i talenti delle donne, e di contribuire alla realizzazione di una Toscana paritaria. È un progetto che mira a costruire una società più inclusiva e a valorizzare il ruolo femminile in vari ambiti.

Conclude il panel Rossella Rabatti, presidente della cooperativa Toscana Giaggiolo, che conta oltre 120 coltivatori associati e che costruisce il futuro legato a questa produzione agricola tra artigianalità, ricerca e innovazione, spingendo sui talenti dei giovani e delle donne.

L’evento è finanziato da Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna, main partner BPER Banca Partner Inalca-Gruppo Cremonini - Orogel – Selenella Green, design Partner Giorgio Tesi Group; in collaborazione con FAI Toscana. Si ringrazia l’Associazione QUORE - QUalità e Origine REte Toscana DOP e IGP.

Olga Mugnaini