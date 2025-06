Il turismo vuole correre... in bici. In cantiere otto nuovi percorsi

Firenzuola punta sul turismo in bicicletta. E ne ha tutte le ragioni, perché le strade di quel territorio sono bellissime, con panorami mozzafiato e di grande suggestione. Magari un po’ faticose, ma per chi non ha gambe forti ormai ci pensano le sempre più diffuse e-bike. Così il Comune di Firenzuola ha partecipato al bando ’Bici in Comune’, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani in collaborazione con Anci, ed è riuscito a entrare nella graduatoria dei progetti finanziati.

"Il nostro progetto – spiega il vicesindaco Maurizio Baracani – si è classificato al novantaseiesimo posto su circa un migliaio di partecipanti, ed è un importante riconoscimento per l’impegno dell’amministrazione verso lo sviluppo di percorsi ciclabili sul territorio". Baracani, di recente, ha partecipato al convegno nazionale, tenutosi in Palazzo Vecchio a Firenze, ’Bici in Comune – ne parlano i protagonisti’, incontro che ha riunito amministratori, tecnici e rappresentanti istituzionali da tutta Italia per raccontare esperienze, buone pratiche e prospettive future sulla mobilità ciclabile. "Siamo riusciti a ottenere dal Ministero un fondo 33mila euro, ai quali come amministrazione aggiungeremo 7 mila euro di cofinanziamento – dice il vicesindaco -, grazie a una proposta concreta e ben strutturata, mirata a incentivare l’uso della bicicletta come volano per lo sviluppo turistico e ambientale del territorio. Questo finanziamento rappresenta un’opportunità strategica per Firenzuola, un territorio ricco di paesaggi naturali, strade panoramiche e borghi storici, già apprezzato da numerosi ciclisti e amanti dell’outdoor. Siamo davvero orgogliosi di questo risultato che premia la visione e il lavoro dell’amministrazione. Investire nel cicloturismo è fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio: significa valorizzare il paesaggio, creare nuove opportunità economiche per le attività locali e offrire una alternativa sostenibile per visitare e vivere a Firenzuola".

Con i fondi ora a disposizione si potenzierà la rete dei percorsi ciclabili, si migliorerà la segnaletica, creando aree attrezzate per la sosta e la manutenzione delle biciclette, con l’obiettivo di attrarre, in ogni stagione dell’anno, appassionati cicloturisti da tutta Italia e dall’estero. Otto sono i percorsi messi in cantiere, di varia lunghezza e difficoltà. E ancor prima di vincere il bando del Ministero, la giunta firenzuolina già aveva fatto qualche altro passo concreto, acquistando apparecchi per la ricarica delle bici elettriche: uno è già da tempo installato nella piazza centrale del capoluogo.

Paolo Guidotti