Il principe e la sua Charlene, una vacanza in riva all’Arno per l’anniversario monegasco

Firenze, 12 aprile 2023 – L’evento è solenne: l’anniversario dei 160 anni dall’istituzione del Consolato del Principato di Monaco a Firenze. Ma per il Principe Alberto II di Monaco e la bellissima consorte Sua Altezza Serenissima Charlène, sarà anche l’occasione per una breve e romantica vacanza in riva all’Arno, con tanto di passeggiata mano nella mano nelle strade del centro storico.

La coppia coronata è arrivata in città ieri sera, ospite in una nobile dimora fiorentina. E stamani ha iniziato la giornata alternando momenti istituzionali ad appuntamenti culturali e incontri con gli amici, fra cui Andrea Boicelli. Dopo la visita a qualche museo fiorentino, il Principe riceverà a Palazzo Vecchio i ritratti della madre Grace Kelly, dipinti dal cartellonista del cinema Nano Campeggi, che ritrasse la star di Hollywood per i manifesti di alcuni dei suoi film più celebri. La sera, infine, la cena di gala a scopo benefico nel Salone dei Cinquecento, con oltre trecento persone.

Ma la prima tappa sarà proprio al Consolato di Monaco sul Lungarno Vespucci, ricevuto dal Console Alessandro Giusti: "Sono onorato di poter celebrare un anniversario così significativo per il Consolato di Monaco a Firenze, istituzione che ho l’onore di rappresentare da molto tempo - spiega Giusti –. L’augurio per questa occasione speciale è di continuare la proficua e preziosa relazione fra il Principato di Monaco e il territorio della circoscrizione consolare di mia competenza, Toscana e Umbria, a livello economico, culturale e sociale. E auspico anche una sempre maggior condivisione di idee e progetti che pongano al centro tematiche di fondamentale importanza: la tutela dell’ambiente e il sostegno a progetti umanitari anche a livello internazionale".

Parte dei proventi della serata sarà devoluta infatti alla Fondation Prince Albert II de Monaco e alla Andrea Bocelli Foundation - ente filantropico. Durante la cena di gala, con numerosi ospiti e la presenza di autorità ed istituzioni italiane e monegasche, saranno presentate altre iniziative connesse all’anniversario del Consolato, tra cui la realizzazione di un annullo filatelico ad hoc e la pubblicazione di un opuscolo sulla storia della rappresentanza consolare di Monaco in territorio fiorentino, dal 1863 ai giorni d’oggi.