Alberto e Charlene di Monaco a Firenze: passeggiata in centro e gran gala

Firenze, 12 aprile 2023 – Una giornata da ospiti d’onore di Firenze. E’ in un tiepido mercoledì 12 aprile che il principe Alberto di Monaco e la consorte Charlene atterrano nel capoluogo toscano per una giornata speciale.

L’occasione è il gran gala per i 160 anni dalla fondazione del Consolato del Principato di Monaco nel capoluogo toscano. Ma diversi sono gli impegni istituzionali della coppia a Firenze. Nel pomeriggio passeggiata in piazza San Firenze. Dove sono stati accolti alla Fondazione Zeffirelli. Con loro, tra gli altri, il cantautore Andrea Bocelli e il console onorario del Principato di Monaco a Firenze Alessandro Giusti.

Abito blu per Alberto di Monaco, completo chiaro con pantaloni per Charlene. Sorridenti e affabili, hanno salutato i fiorentini che hanno incontrato sul loro cammino, con un servizio d’ordine attento e discreto. In serata, a Palazzo Vecchio, la cena di gala che vedrà protagonista anche la Bocelli Foundation. Parte dei proventi della serata andranno proprio alla Fondazione.