Il presidente di Anpa Toscana: "Volontari e associazioni in balia di malintenzionati"

FIRENZE

Due furti nella sede dell’Humanitas di Firenze nel giro di un mese. E ladri anche all’Humanitas di Scandicci per tre volte consecutive nello stesso ufficio.

Incursioni al Cui, l’associazione aderente alle pubbliche assistenze che si occupa di disabilità.

Una situazione davvero complicata quella che si trovano a vivere i volontari di diverse associazioni in provincia di Firenze, danneggiate dal punto di vista economico da queste incursioni ma ferite anche sul versante morale.

Per questo, il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, ha lanciato l’appello perché i volontari abbiano in sede e sulle strade durante i servizi maggiore sicurezza e tutela.

"Le nostre associazioni - ha detto Bettini - ogni giorno lavorano a servizio del prossimo e fanno sacrifici anche di natura economica per garantire a tutti la stessa efficienza".

"È inconcepibile pensare - dice ancora - che ci siano ladri che non hanno scrupoli a entrare nelle case di chi aiuta le persone, ma è altrettanto inconcepibile che ogni giorno possano agire indisturbati. Scriverò una lettera al prefetto di Firenze per chiedere tutele maggiori e per mettermi a disposizione per tutto quello che è necessario fare".

"Collaboriamo da anni con tutte le forze dell’ordine e sappiamo quanto impegno ogni giorno devono mettere a tutela della collettività, per questo non possiamo che ringraziarli - prosegue Bettini - . Ma anche a loro chiediamo uno sforzo ulteriore per essere ancora di più un punto di riferimento per la collettività".

Il presidente dell’Anpas conclude con un appello che vale per la sicurezza partecipata di tutta la collettività: "Chiediamo inoltre ai cittadini per bene, alla nostra comunità, di essere vigili, e di parlarsi di più in modo che il controllo del territorio, dei nostri territori sia un bene comune. Basta indifferenza!".

