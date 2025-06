Il patto fra Angeli del Bello e Comune: "Orgogliosi di contribuire al decoro insieme all’amministrazione"

Si rinnova e si rafforza la collaborazione tra Comune e Angeli del Bello. La giunta comunale, su proposta dell’assessora al decoro urbano Caterina Biti, ha approvato la delibera per un nuovo nuovo protocollo con la fondazione da anni impegnata nella cura e tutela dell’ambiente urbano. L’atto riconosce l’importanza dell’attività svolta finora dalla Fondazione e il raggiungimento di obiettivi in materia di cura e tutela del verde pubblico e del decoro urbano grazie a progetti di pulizia e manutenzione sia in centro che in periferia". Tra gli obiettivi: aumentare e migliorare le attività finora svolte, incrementare la partecipazione dei cittadini e promuovere la cultura del bene comune. "Questo atto – sottolinea l’assessora Biti – consentirà un rilancio delle attività che la Fondazione porta avanti con l’amministrazione nell’interesse di una città sempre più bella da vivere per i cittadini e per i visitatori". "Siamo orgogliosi di proseguire questo percorso al fianco dell’amministrazione per prenderci cura della nostra città – dichiara il presidente Giorgio Moretti – Firenze è un patrimonio di bellezza unico al mondo e il decoro urbano è un valore che riguarda tutti, cittadini e visitatori".