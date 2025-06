Sport e studio, premio all’impegno Voliani vince in pista e in ateneo

Imparare dai propri errori forgiando la costanza, la disciplina e la forza di volontà nei giovani. È quello che lo sport insegna come lo studio. Un legame che ha ispirato il premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport“, destinato ai giovani campioni che si sono distinti per aver raggiunto risultati d’eccellenza sia a livello sportivo che scolastico. Alla cerimonia a Palazzo Strozzi Sacrati hanno preso parte il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Fiesole Cristina Scaletti e l’assessora allo Sport di Firenze Letizia Perini. Istituito in collaborazione col Coni Toscana e i Gruppi sportivi della Guardia di Finanza, il premio è stato conferito a Margherita Voliani, promettente mezzofondista in forza alla Libertas Unicusano Livorno.

Classe 2005, Margherita si è distinta nel 2023 conquistando il titolo italiano juniores nei 5mila metri, e ad aprile ha ottenuto la medaglia di bronzo ai Campionati italiani promesse sui 10mila metri. È iscritta al corso di Biotecnologie all’università di Pisa, dove si distingue come studentessa brillante. Grazie a questo riconoscimento, potrà accedere al Centro sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano, in cui avrà l’opportunità di perfezionare la propria preparazione insieme agli altri due finalisti del premio: il mezzofondista Leonardo Mazzoni e la rugbista Sara Mannini. Sale l’attesa per il Premio Internazionale Fair Play Menarini, in programma il 2 e 3 luglio tra Firenze e Fiesole. Quest’edizione renderà omaggio a grandi protagonisti, tra cui Gianmarco Tamberi, Nadia Battocletti, Blanka Vlasic, Andy Diaz, Rigivan Ganeshamoorthy, Demetrio Albertini, Arianna Errigo, Alice Bellandi, Sasha Vujacic e al giornalista Guido Meda: atleti e professionisti che incarnano i valori del fair play, del rispetto e dell’integrità.

"L’obiettivo è trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di valori autentici ed universali: educare anche attraverso lo sport non è un’utopia – hanno detto Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, del board della Fondazione Fair Play Menarini – Con il premio “Studio e Sport“ vogliamo premiare i giovani che hanno saputo coniugare sfide sportive e sfide scolastiche".

