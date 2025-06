Premio Atleta dell’Anno. Colzi, Bologna e gli altri campioni delle Signe

Torna il premio Unvs Atleta dell’Anno. La cerimonia oggi alle 18,30, a Villa Caruso a cura della sezione Azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe dell’Unione nazionale veterani dello sport, in collaborazione con i Comuni di Lastra a Signa e Signa. Insieme ai sindaci Emanuele Caporaso e Giampiero Fossi, ci saranno gli assessori allo sport, Mirio Bogani e Marcello Quaresima e il delegato del Coni di Firenze Gianni Taccetti che è anche il presidente del Comitato del Premio. Ad Alessandra Colzi, 28 anni, (nella foto) il premio Atleta dell’anno 2024. Alessandra, pallavolista di Lastra a Signa, ha giocato in varie società sia in B1 che in A2 in Italia. Nel 2024 è risultata la migliore giocatrice della finale di coppa Italia di serie B vinta col Castelfranco e ha disputato il campionato di serie A2. Da poco è approdata in A1 col Bisonte Volley. Il premio atleta nazionale emergente “Beppe Bonardi“ è andato a Paolo Bologna, della Boxe Lastra, vincitore del titolo Italiano Super welter. I premi “Giovane emergente“ sono stati assegnati a Sofia Berti (ginnastica artistica); Adele Lombardi (ginnastica ritmica), Martina Cresci (judo); Folco Baronci (vela). Il premio veterano dello sport intitolato a Libero Sarchielli è andato a Serenella Angeli, Fabio Fabiani, Vittorio Ferrazzuolo, Stefania Lucherini, Enzo Mezzanotte e Francesco Nassini. Premio associazione sportiva alla Lastrigiana Calcio, mentre all’Usd Volley Club Le Signe è andata la menzione per i 50 anni di attività a favore dello sport femminile. Infine il premio nazionale ambasciatori sport Unvs ad Alessandro Andrei, ex pesista, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici del 1984, e Gianni Bartolini, già arbitro nazionale di pallavolo Fipav e successivamente internazionale Fivb.

Li.Cia.