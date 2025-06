Il campetto sportivo dei destini incrociati

Firenze, 12 giugno 2025 – Grazie all’impegno del GS Le Panche, presso il campetto sportivo de Il Sodo prende vita un crocevia di storie complesse: quelle di ragazzi costretti a crescere troppo in fretta, le cui vicende si intrecciano come i “tarocchi” evocati da Italo Calvino. Sono giovani in fuga da realtà drammatiche, che trovano un frammento di serenità proprio su quel piccolo campo da calcio. Parliamo dei cosiddetti Msna, "minori stranieri non accompagnati": ragazzi provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, arrivati in Italia per le più disparate ragioni, privi di assistenza familiare e senza una figura adulta legalmente responsabile.

Grazie alla tutela dello Stato e al lavoro quotidiano dei volontari del Gs Le Panche Castelquarto, questi giovani hanno la possibilità di giocare a calcetto e partecipare a tornei provinciali, trovando un punto di riferimento e un’occasione di crescita. Le difficoltà non mancano: spesso le necessità della vita li portano altrove, e non sono rari gli abbandoni o gli allontanamenti. Eppure, un nucleo stabile resiste e continua a vivere grazie alla dedizione degli istruttori, che li educano ai valori fondamentali del fair play e della sportività.

In questo contesto si inserisce anche l’intervento della ETS “Regalami un Sorriso”, che ha donato le maglie sportive per il campionato, contribuendo a rafforzare lo spirito di squadra e il senso di appartenenza. Un gesto semplice, quasi marginale rispetto all’enorme impegno dei volontari, ma che colpisce per la sua sobrietà. Un approccio riservato e quasi timido alla beneficenza, che racconta molto della profonda umanità e dell’autenticità che anima i soci del GS Le Panche. I ragazzi sono minori e le foto sono state fatte da dietro per rispetto della privacy