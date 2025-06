Firenze, l’Università consegna i riconoscimenti accademici

Firenze, 12 giugno 2025 – Si è svolta oggi la cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici dell'Università di Firenze. La rettrice Alessandra Petrucci, come si legge in una nota dell'Ateneo fiorentino, ha consegnato 12 diplomi di professore emerito e onorario a: Claudio Borri, Paola Bruni, Fabrizio Desideri, Pierangelo Geppetti, Mauro Guerrini, Luciana Lazzeretti, Paola Manni, Susanna Nocentini, Giuseppe Pelosi, Giovanni Raugei, Piero Tortoli, Sandra Zecchi. In rappresentanza degli insigniti ha preso la parola la decana Luciana Lazzeretti. Sono state, quindi, consegnate le medaglie dell'Ateneo a 15 tra docenti e tecnici-amministrativi collocati in quiescenza con 40 anni di servizio.

"Questa cerimonia – ha affermato la rettrice Alessandra Petrucci – rappresenta un momento solenne della vita universitaria, in quanto esprime la riconoscenza per coloro che hanno prestato la loro opera nella nostra comunità, a vari livelli".

La giornata si è conclusa con il conferimento dei riconoscimenti alle studentesse e agli studenti delle Scuole di Ateneo, che hanno conseguito il titolo di laurea di primo e secondo livello nell'anno accademico precedente, con il massimo dei voti, nel minor numero di anni e con la media di votazione degli esami più alta. Sono state anche premiate le migliori studentesse laureate nei corsi di area Stem "Questo premio - ha continuato la rettrice rivolgendosi alle studentesse e agli studenti - non vuole essere solo un gesto formale per riconoscere l'impegno profuso nello studio, ma anche la celebrazione pubblica di un momento importante. Sempre si rinnova l'auspicio che possiate intraprendere al più presto la strada che porta alla realizzazione dei vostri sogni e alla piena soddisfazione professionale". Nella cerimonia del giugno 2024 la rettrice Alessandra Petrucci ha consegnato i diplomi di professore emerito e onorario a: Piero Baglioni, David Charles Burr, Andrea Cantini, Alberto Del Bimbo, Claudio Luchinat, Niccolò Marchionni, Enrico Mini, Paola Angela Mura, Raffaele Paloscia, Giuliana Pinto, Rita Svandrlik, Marco Tarchi, Gabriele Villari.