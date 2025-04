Il comando attende i nuovi vigili. Entro l’estate i controlli di notte

L’obiettivo è chiaro: vigili dalle 20 fino a mezzanotte entro l’estate. L’amministrazione comunale di Scandicci si sta muovendo per concretizzare quello che la sindaca Claudia Sereni ha promesso durante la campagna elettorale, e soprattutto per fare fronte a una necessità di sicurezza percepita che i cittadini stanno facendo sempre più notare all’amministrazione comunale. Sicurezza sulla tramvia, sicurezza nel centro città e nelle frazioni che sono sempre più nel mirino di ladri e vandali. Il primo passo per potenziare il servizio, è quello di dare al comandante della municipale, Giuseppe Mastursi più vigili e vigilesse.

Sono sei i nuovi assunti che arriveranno grazie a un concorso bandito, che porterà a 12 i nuovi volti al comando di piazzale della Resistenza. Per presentare domanda di partecipazione c’è tempo fino al 2 di maggio. "Come amministrazione comunale – ha detto l’assessore alla Polizia municipale Lorenzo Vignozzi – portiamo avanti il nostro impegno per incrementare il personale e auspichiamo che tanti ragazzi e ragazze del territorio colgano questa occasione. Le nuove assunzioni serviranno per aumentare i controlli e introdurre il cosiddetto ‘terzo turno’, che era uno dei punti del nostro programma elettorale, estendendo così i servizi della polizia municipale anche oltre le otto di sera".

Il concorso prevede l’assunzione complessiva di 20 agenti di polizia locale, area istruttori, così suddivisi: 6 posti per il Comune di Scandicci, 5 a Campi Bisenzio, 9 a Sesto Fiorentino. La procedura concorsuale è condivisa anche con i Comuni di Calenzano, Lastra a Signa e Signa, che pur non prevedendo assunzioni al momento si riservano di attingere in futuro della graduatoria che emergerà dalla selezione.

L’amministrazione non esclude di effettuare ulteriori assunzioni nella polizia locale sempre nel corso del 2025. "Come Comune – ha aggiunto l’assessore al Personale Lorenzo Tomassoli – stiamo continuando ad accogliere nuovo personale. Queste assunzioni rappresentano un punto imprescindibile per dare risposte alla nostra comunità. Allo stesso tempo sono in corso anche azioni di valorizzazione del personale interno".

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente attraverso il Portale unico del reclutamento (InPA), raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. Prima dell’invio della domanda è necessario registrarsi al portale e compilare il proprio curriculum vitae. Al portale si accede esclusivamente tramite Spid, Cie, Cns o eIDAS.

Fabrizio Morviducci