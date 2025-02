Il ’Borgo dei Borghi’. Scarperia in pole position

Il Mugello più bello stavolta ci prova con convinzione: uno dei suoi paesi, Scarperia e San Piero, da anni tra i ’Borghi più belli d’Italia’ stavolta è candidato nella gara, indetta dalla Rai, per conquistare il titolo di ’Borgo dei Borghi’. E proprio oggi pomeriggio il paese mugellano sarà protagonista su Raitre, nella trasmissione Kilimangiaro. Scarperia e San Piero, e in particolare il centro di Scarperia, è l’unico candidato toscano in lizza. Se la dovrà vedere con borghi di grande fascino, dalla sarda Buggerru alla veneta Lazise, dalla piemontese Agliè alla marchigiana Sirolo o alla siciliana Militello. Venti in tutto, uno per regione.

Nell’edizione precedente del ’Borgo dei Borghi’ vinse proprio una cittadina toscana, Peccioli, che fu incoronata come il Borgo più bello d’Italia. Scarperia ha una lunga e prestigiosa storia, un centro di grande fascino, costruito intorno al Palazzo dei Vicari, può giocare l’antica arte artigiana dei coltelli, la presenza dell’autodromo internazionale del Mugello, di un rinomato e bellissimo campo da golf frequentato da appassionati che vengono da tutto il mondo. E soprattutto può spendere con successo le bellezze naturali e storico artistiche dell’intero Mugello, con i suoi paesaggi, la sua apprezzata gastronomia, i percorsi trekking nei boschi del suo Appennino, le sue pievi romaniche.

E per i sentieri, negli ultimi anni il Mugello è territorio sempre più attraversato da tutti coloro che camminano sulla Via degli Dei, da Bologna a Firenze. Il titolo 2025 del "Borgo dei Borghi" sarà assegnato da una giuria di esperti e soprattutto dal voto popolare. Basterà essere iscritti al sito di Raiplay e, nei prossimi giorni, chiunque potrà esprimere la propria preferenza. Dal Mugello parte così l’appello al voto, indirizzato in primo luogo a tutti i toscani: "Siamo l’unico borgo toscano in gara e abbiamo l’onore di rappresentare l’intera regione: per questo avremo bisogno del supporto di tutto il Mugello e di tutta la Toscana – dice il sindaco Federico Ignesti che lancia la volata finale –. Oggi , dalle 17.10 su Rai3 le bellezze del nostro territorio saranno raccontate a tutta Italia: un’occasione unica per far conoscere la nostra storia, il nostro patrimonio e il fascino del Mugello".

Paolo Guidotti