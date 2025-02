Hotel e servizi Settecento posti

Via alla campagna di selezione di Human Company, gruppo italiano, nato a Firenze, che ha strutture ricettive in Toscana, ma anche Veneto, Lazio e Lussemburgo. Oltre 700 le posizioni aperte (foto di archivio), di cui circa 500 nella nostra regione. Sono previsti inserimenti in diversi ambiti: nel settore ricettivo e di assistenza clienti verranno attivati 320 profili professionali fra addetti di front office ed accoglienza, con mansioni inerenti alla gestione delle prenotazioni e all’accoglienza degli ospiti in reception, addetti infopoint, che si occuperanno di fornire informazioni e di promuovere le attività e i servizi disponibili sia all’interno che all’esterno delle strutture e guest relator, che si prendono cura degli ospiti durante tutto il soggiorno. Sono invece 300 le posizioni nell’area servizi, tra cui addetti retail, per gli shop e i market interni alle strutture e il personale in ambito Food&Beverage, dove si cercano addetti alla sala e al servizio, come camerieri e aiuto camerieri, e addetti alla cucina, come cuochi e pizzaioli. Aperti diversi ruoli anche in ambito tecnico, dove sono richiesti 80 professionisti per mansioni riguardanti la manutenzione generale delle strutture e delle aree verdi. In Toscana Human Company cerca personale, in particolare, per Norcenni Girasole village, Park Albatros village, Montescudaio village, Firenze camping in town, la Palagina e il Plus Florence. Per candidarsi e per consultare tutte le posizioni aperte: lavoraconnoi.humancompany.com.

mo.pi.