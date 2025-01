Greve in Chianti: incendio in un appartamento, tre persone in ospedale

Greve in Chianti (Firenze), 14 gennaio 2025 – Un incendio è divampato ieri sera, 13 dicembre, intorno alle 23 in un appartamento di via Pio La Torre, nel comune di Greve in Chianti. L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, con i distaccamenti di San Casciano in Val di Pesa e Figline Valdarno, ha permesso di domare rapidamente le fiamme, che hanno interessato la camera da letto e l’ingresso dell’abitazione.

Mobilitazione e soccorsi immediati

Per fronteggiare l’emergenza è stata mobilitata anche un’autoscala dalla sede centrale di Firenze. Durante le operazioni, è stato necessario richiedere l’intervento del personale sanitario: tre persone, che si trovavano nell’appartamento confinante, sono state trasportate in ospedale per accertamenti a causa dell'esposizione ai fumi della combustione.

Danni e conseguenze dell'incendio

Al termine delle operazioni di soccorso, l’appartamento colpito dall’incendio è stato dichiarato inagibile a causa dei danni riportati sia dalle fiamme che dal fumo, che ha compromesso anche i restanti locali dell’abitazione.