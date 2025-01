Albero cade su uno scuolabus, paura per gli studenti soccorsi dai pompieri

Rignano sull’Arno (Firenze), 13 gennaio 2025 – Il forte vento continua a creare problemi e disagi in tutta la provincia di Firenze. Paura questa mattina 13 gennaio per uno scuolabus, colpito intorno alle 8,20 dalla caduta di un albero. E’ successo nel comune di Rignano sull’Arno, lungo la strada comunale di Salceto.

Inviate due squadre dei vigili del fuoco di Figline Valdarno, un polisoccorso e un’autogru. All’arrivo dei pompieri tutte le persone erano già state soccorse dal personale sanitario. Non si segnalano situazioni di criticità per gli occupanti. Pompieri al lavoro per la messa in sicurezza.