Forte vento di grecale, allerta meteo in Toscana. Lunedì il giorno più freddo

Firenze, 11 gennaio 2025 – I venti di grecale che in queste ore stanno portando aria fredda sulla Toscana sono destinati a rinforzarsi sin dal pomeriggio di sabato 11 gennaio e a caratterizzare le condizioni meteo della giornata di domenica, come indicano le previsioni del lamma.

La situazione meteorologica ha indotto la Sala operativa della Protezione civile regionale ad anticipare alle 15 di oggi la validità dell’allerta con codice giallo per vento forte emessa venerdì per le zone del Valdarno Fiorentino e Inferiore e del Bisenzio e Ombrone Pistoiese. A partire dalla mezzanotte, la medesima allerta è estesa per tutta la giornata di domenica 12 gennaio alla quasi totalità della regione, con l’esclusione delle zone nord occidentali e della Romagna Toscana.

In giallo la zona coinvolta dall'allerta meteo

Previste forti raffiche di grecale superiori a 40-50 km/h che, nelle zone montane, potranno arrivare fino a 80-100 km/h.

A sinistra l'immagine mostra la temperatura prevista in libera atmosfera intorno a 1.500 metri di altezza nel pomeriggio di lunedì, quando sarà massima l'avvezione di aria fredda nei bassi strati sulla Toscana

Il Consorzio Lamma spiega che è in arrivo “aria fredda di estrazione artica sul Mediterraneo centrale. L'ingresso del freddo sarà accompagnato da forti venti di Grecale. Un minimo di pressione è atteso formarsi sabato sul Tirreno centrale, ma scivolerà via verso quello meridionale domenica, portando nevicate anche copiose sull'Appennino meridionale. La giornata più fredda sulla Toscana sarà probabilmente quella di lunedì nella quale affluirà aria fredda di estrazione artico-continentale con temperature massime intorno a 5 gradi sulle pianure interne, zero gradi a 500 metri e sui -6, -7 °C a 1.500 metri di quota; possibili anche deboli nevicate o fenomeni di nevischio sulle zone orientali della regione fino al fondovalle”.