Meteo Toscana, dal fine settimana cambia tutto. Arriva il freddo, ecco dove

Firenze, 9 gennaio 2025 – Ancora un paio di giorni umidi ma decisamente non freddi, poi nella notte tra sabato e domenica dovrebbe cambiare tutto. Le previsioni meteo per la Toscana indicano l’arrivo di un’ondata di freddo, non eccezionale per il periodo ma comunque piuttosto marcato con numerose località che al mattino andranno ampiamente sotto lo zero.

Venerdì e sabato cieli nuvolosi e temperature sopra la media, per quanto in calo. Poi da domenica mattina il tempo sarà decisamente più sereno ma anche molto più freddo: si andrà dai previsti -5° sulla Montagna Pistoiese a -2° e -1° tra Alto Mugello, Garfagnana, Lunigiana, Valdarno Superiore, Casentino e provincia di Pisa.

Le previsioni del Lamma

Venerdì 10 gennaio: inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di deboli piogge. Tendenza al miglioramento con piogge in cessazione e temporanee schiarite pomeridiane più decise sulle zone settentrionali. Venti: da sud-ovest deboli o moderati in rotazione a nord-est dalla sera. Mari: in attenuazione a mossi. Temperature: stazionarie o in lieve flessione.

Sabato 11 gennaio: nuvoloso in mattinata con nubi più consistenti sulle provincie meridionali dove saranno ancora possibile deboli precipitazioni in mattinata; schiarite dal pomeriggio fino a cielo sereno o velato. Venti: moderati da nord-est. Mari: mossi in attenuazione sottocosta. Temperature: in calo.

Tendenza

Domenica 12: sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati o forti di grecale. Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi al largo. Temperature: in calo.

Lunedì 13: poco nuvoloso con qualche nube in più sulle province meridionali. Venti: sostenuti nord orientali. Mari: mossi al largo. Temperature: in ulteriore calo.