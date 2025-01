Pioggia e vento, maltempo in Toscana: allerta gialla per mareggiate sulla costa

Firenze, 7 gennaio 2025 – Prosegue la fase di maltempo in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo gialla per rischio mareggiate. L’allerta è valida dalle 20 di oggi, martedì 7 gennaio, fino alle 10 di domattina, mercoledì 8 gennaio.

Mareggiata a Livorno (Foto archivio Novi)

Interessate dal codice giallo sono tutte le aree della fascia costiera centro-settentrionale, dall’area apuo-versiliese fino alla Val di Cornia, e le isole dell’Arcipelago.

La Toscana, informa la Regione, è interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che già dalla giornata di oggi causerà piogge e rovesci sparsi, soprattutto nelle zone settentrionali, e raffiche di venti di libeccio, fino a 60-80 km/h sul settore settentrionale dell’Arcipelago, sul litorale livornese e sui crinali appenninici. Dal pomeriggio di domani, mercoledì 8 gennaio, ancora forti raffiche intorno ai 60-80 km/h su crinali appenninici e zone sottovento.

A causa del maltempo varie corse dei traghetti che collegano Piombino all’isola d’Elba, in particolare Portoferraio e Cavo, sono state annullate. Anche ieri, lunedì 6 gennaio, erano state annullate varie partenze da e per l’isola d’Elba e per l’isola del Giglio.