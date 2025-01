Previsioni meteo, freddo artico in Toscana: c’è una data, ecco quando. Le previsioni

Firenze, 6 gennaio 2025 – In Toscana potrebbe arrivare il freddo artico, con temperature decisamente sotto lo zero.

Intanto c’è da dire che la settimana, sotto il fronte meteorologico, risulterà decisamente dinamica: prima il maltempo con pioggia e venti fortissimi, poi arriverà pure il freddo e la neve.

Il meteorologo Antonio Sanò fa sapere che “già nella giornata odierna la formazione di un ciclone sui nostri mari sta innescando una fase di maltempo con piogge battenti in particolare al Nord con neve oltre gli 800/1000 metri di quota sulle Alpi, in Toscana e sulla Sardegna. Altrove sono attesi intensi venti dai quadranti meridionali”.

Ma il freddo vero e proprio arriverà dal 10 gennaio quando ci sarà un’irruzione di aria artica che potrebbe investire l'Europa centrale e l'Italia provocando un crollo verticale delle temperature con valori ben sotto le medie climatiche di riferimento. Non è escluso che si possa formare un nuovo ciclone sul finire della settimana in grado di provocare un peggioramento con diffuse precipitazioni a partire dal Centro-Nord. Inoltre, viste le temperature molto fredde potenzialmente presenti sull'Italia, la neve potrebbe tornare a cadere fino in pianura, specie sul versante adriatico.