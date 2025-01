Alberi caduti su auto, via bloccata. Bufera di vento spazza il Valdarno

L’allerta meteo per il forte vento non ha risparmiato neanche il Valdarno. I Vigili del Fuoco di Arezzo sono stati impegnati nella rimozione di alcuni alberi caduti in piazzale del Planetario, nella zona artigianale di Levane, e che hanno danneggiato le automobili presenti nel parcheggio. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone. Una sorte diversa rispetto a quanto accaduto nella vicina Rignano sull’Arno, in Valdarno fiorentino, dove un albero è caduto e ha colpito il parabrezza di uno scuolabus. L’autista, un’accompagnatrice e tutti i bambini sono stati portati immediatamente in ospedale, ma nessuno ha riportato ferite gravi. I pompieri aretini, nella giornata di ieri, hanno effettuato circa 45 interventi, i più rilevanti dovuti a cadute di alberi nelle sedi stradali o nei parcheggi. Oltre all’operazione portata a termine nella frazione di Montevarchi, anche via Arno ad Arezzo è stata interessata dalla caduta di alberi che hanno colpito le vetture ferme lungo la strada. Sempre i vigili hanno segnalato che è interrotta la strada della Manziana ad Arezzo per la caduta di un palo della media tensione, messo in sicurezza dai tecnici Enel, mentre altre tipologie di interventi sono state effettuate per grondaie pericolanti oppure cartelloni divelti. I sopralluoghi e i ripristini si sono concentrati maggiormente nella zona limitrofa al comune di Arezzo, ma sono state colpite Valdichiana e Valdarno. Nessuna persona, anche in questi casi, è rimasta ferita. I Vigili del Fuoco di Sansepolcro stanno intervenendo nella E45 nella provincia di Forlì-Cesena per l’incendio di un autoarticolato e l’arteria è stata momentaneamente interrotta in direzione Sud e aperta su una sola corsi di marcia in direzione Nord. Domenica e lunedì sono stati giorni caratterizzati dall’allerta con codice giallo per via del grecale che ha soffiato prepotentemente in tutta la Toscana.

La massa d’aria fredda non accenna ad abbandonare il territorio e per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta con codice giallo per vento e neve a tutta la giornata odierna. Per il vento, l’allerta riguarda la quasi totalità della Toscana. Per la neve, l’allerta è rimasta valida fino alle ore 7 di questa mattina. I fenomeni, inizialmente previsti su Valtiberina e Casentino, si sono estesi nella notte all’alto Mugello e all’alto Appennino Pistoiese. Possibile nevischio a quote collinari anche sul Pratomagno, Mugello meridionale, Val d’Orcia e Amiata senese. Sempre per oggi è prevista l’eventualità di possibili residue deboli nevicate su alcune porzioni di territorio, tra cui spiccano Alto Mugello, Valtiberina e alto Casentino. Situazioni che saranno monitorate dagli enti preposti.