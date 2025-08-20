La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaGiovani e vandalismo a Dicomano. Amato: "Non bisogna minimizzare"
20 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Giovani e vandalismo a Dicomano. Amato: "Non bisogna minimizzare"

Giovani e vandalismo a Dicomano. Amato: "Non bisogna minimizzare"

Il sindaco interviene sul dibattito aperto dopo gli ultimi episodi "Prevenzione ed educazione al rispetto dei beni comuni".

Il sindaco interviene sul dibattito aperto dopo gli ultimi episodi "Prevenzione ed educazione al rispetto dei beni comuni".

Il sindaco interviene sul dibattito aperto dopo gli ultimi episodi "Prevenzione ed educazione al rispetto dei beni comuni".

Per approfondire:

"Gli episodi di vandalismo che si sono verificati a Dicomano non vanno né sottovalutati né minimizzati. Come amministrazione comunale condanniamo e denunciamo con fermezza quei comportamenti che arrecano danni al bene pubblico o mettono a rischio la sicurezza e la serenità della nostra comunità". A dirlo è il sindaco di Dicomano, Massimiliano Amato, intervenendo sugli ultimi episodi. "Siamo in costante contatto con le stesse forze dell’ordine, che ringrazio per l’impegno quotidiano - dice ancora il primo cittadino -. Continueremo a collaborare affinché ogni episodio venga perseguito e sanzionato nelle sedi opportune. Allo stesso tempo, siamo convinti che la prevenzione e l’educazione al rispetto dei beni comuni e delle persone siano strumenti fondamentali per contrastare questi fenomeni, soprattutto quando coinvolgono ragazzi molto giovani. Per questo, accanto alla necessaria azione repressiva e alle denunce, l’amministrazione proseguirà i percorsi di sensibilizzazione, a partire dalle scuole per promuovere il senso civico ed il rispetto. La tutela del bene comune riguarda tutti: per questo invitiamo anche i cittadini che assistono a episodi di vandalismo o comportamenti scorretti o pericolosi a segnalarli senza esitazione. Solo così possiamo garantire interventi tempestivi ed efficaci. La sicurezza dei cittadini e la cura del nostro patrimonio comune - conclude il Sindaco di Dicomano - restano priorità assolute ma tutti dobbiamo fare la nostra parte, solo così si costruisce una comunità più forte e coesa".

Leonardo Bartoletti

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata