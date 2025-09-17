Giornata di screening in piazza: "Prevenire è fondamentale"

Anche la Pubblica Assistenza Signa aderisce alla ’Giornata Mondiale per il Cuore’ che si celebra in tutto il mondo per promuovere la salute cardiovascolare e la conoscenza delle tecniche di rianimazione. Per questo, sabato 27 settembre 2024, dalle 9 alle 12.30, verrà organizzato, in piazza della Stazione, a Signa, un punto di informazione e formazione aperto a tutta la popolazione, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari, sugli stili di vita sani e per richiamare l’attenzione sull’importanza di conoscere le manovre di rianimazione di base. L’evento ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Signa.

Previste varie "isole" di formazione sulle manovre di rianimazione e uso del defibrillatore, ma ci saranno anche controlli di base della pressione arteriosa, glicemia e ossigenazione del sangue. Infine verranno mostrati ai cittadini i mezzi di soccorso.

"Ogni anno, solo in Italia, più di 60mila donne e uomini, di qualsiasi età, vengono colpiti da morte cardiaca improvvisa – dicono dalla Pubblica assistenza di Signa -. Noi siamo sempre impegnati non solo nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, ma anche nella formazione e sensibilizzazione sui temi della tutela della salute, oltre ad aver realizzato a Signa una rete di defibrillazione pubblica. Siamo inoltre nelle scuole, in progetti di educazione e sensibilizzazione".

Li.Cia.