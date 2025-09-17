Ciak si gira, il Chianti diventa un set. Al via le riprese del film di Baldini

Il Chianti si presta a essere di nuovo un set cinematografico. Lo fa per una commedia agrodolce ambientata nella campagna toscana, “Lolabum - la meccanica del cuore” per la regia di Maurizio Baldini le cui riprese saranno realizzate nei prossimi giorni nei territori di Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle e San Casciano. Monica Toniazzi, assessora alla Cultura del Comune di Greve, sottolinea l’importanza e il ruolo del territorio chiantigiano, un luogo aperto alle arti e alla conoscenza che arricchisce e amplia l’offerta culturale, contribuendo alla promozione e alla valorizzazione di vari linguaggi tra cui quello cinematografico. Il cast coinvolge in interpreti di rilievo nazionale tra cui Paolo Hendel, Elisabetta Pellini, Leonardo Manera, Sergio Sgrilli, Ivo Romagnoli, Eleonora Pieri, Olmo De Martino, Daniela Morozzi e Maria Cassi.

La produzione, firmata da Paolo e Manuel Genovese, ha aperto il casting per la ricerca di comparse di età compresa fra i 18 e i 70 di entrambi i sessi per le riprese di alcune sequenze previste nella giornata di giovedì 25 e venerdì 26 settembre in piazza Matteotti a Greve in Chianti.

L’orario delle riprese è prevista dalle 8 alle 18. La produzione invita gli interessati a presentarsi in piazza Matteotti presso il palazzo comunale del Fiorino, edificio messo a disposizione dal Comune di Greve in Chianti che ha patrocinato il film. È possibile presentarsi oggi dalle ore 10 alle 16, e domani, muniti di dati personali per registrare la candidatura o inviare la candidatura per e-mail entro giovedì 18 settembre alle 15 all’indirizzo [email protected].

Tra i film che hanno celebrato il Chianti nel corso degli ultimi anni si potrebbero citare le pellicole “Io ballo da sola” di Bernardo Bertolucci e “Molto rumore per nulla” di Kenneth Branagh, oltre alla commedia “Matrimoni e altri disastri” e il film drammatico “Con gli occhi chiusi” di Francesca Archibugi, il film locale “Che bella storia la vita” o il fuori dal coro Amami con Moana Pozzi e Novello Novelli ambientato in una Greve dei primi anni Novanta.

Andrea Settefonti