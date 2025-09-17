Più sicurezza, cittadini protagonisti. Al via il progetto sperimentale

Coinvolgere i cittadini sul tema della sicurezza. Un tema che a Campi torna spesso al centro del dibattito e sul quale il Comune ha deciso di puntare partendo dalla partecipazione attiva dei cittadini e dal presidio sociale del territorio. E’ questa la filosofia che anima il progetto C.A.R.E., iniziato ieri con il primo incontro al circolo Rinascita e che proseguirà nei prossimi mesi, sempre nei circoli del territorio. Una serie di appuntamenti a cui possono partecipare associazioni, enti del terzo settore, comitati, scuole, circoli, enti religiosi e singoli cittadini, con la seconda tappa del percorso fissata per domani alle 19 al circolo Sms di Sant’Angelo a Lecore.

"Si tratta – spiega l’assessore al sociale Lorenzo Ballerini – di un lavoro condiviso fra più assessorati per rispondere a una richiesta relativa alla percezione della sicurezza. Basato su un bando regionale a cui il Comune ha partecipato per favorire la partecipazione della cittadinanza verso un modello di sicurezza integrata e partecipativa, capace di superare il concetto di controllo di vicinato".

Fra gli obiettivi costruire un patto per il benessere urbano in 4 aree di sperimentazione, ciascuna con un circolo come punto di riferimento: circolo Rinascita, circolo Sms Sant’Angelo a Lecore, circolo Mcl Gorinello e circolo Vivere il Rosi. Chiunque voglia partecipare deve inviare proposte di iniziative tramite un formulario on line e partecipare ai laboratori di frazione per poi arrivare alla realizzazione del festival del benessere urbano, il 29 e 30 novembre.

"La sicurezza è una questione fondamentale e il progetto - dice il capogruppo di FdI, Roberto Valerio -, che coinvolge i cittadini, rappresenta un’iniziativa lodevole. Ma emerge un problema cruciale: il coinvolgimento della polizia locale. A Campi è sotto organico e presenta una caratteristica anomala rispetto ad altri comuni: l’assenza, salvo rare eccezioni, del cosiddetto terzo turno. Le ore serali trasformano il nostro territorio in una ‘terra di nessuno’. Per questo motivo, qualsiasi progetto di sicurezza non può prescindere dal coinvolgimento sia dei cittadini che delle forze di polizia locale e di realtà specifiche del settore, come l’associazione carabinieri o l’associazione polizia di stato".