Tavolo per la pace. Gaza e Flottilla i temi ’caldi’

Il riconoscimento dello Stato di Palestina, l’appello al "cessate il fuoco" su Gaza, il sostegno all’azione della Global Sumud Flottilla: con questi temi ha preso il via il lavoro del tavolo "Insieme per la Pace". Presieduto dal presidente del consiglio comunale Ignazio Avila è composto da gruppi, comitati, realtà civiche, associazioni del territorio e non solo: ne fanno parte anche il presidente del consiglio comunale di Reggello Giacomo Banchetti, il vicepresidente di quello di Terranova Sarbijt Kave e Miller Cioni, consigliere comunale di Bagno a Ripoli oltre a diversi cittadini. Tutti accomunati dalla voglia di sensibilizzare alla pace, alla cooperazione, all’impegno attivo sul territorio attraverso il dialogo e la conoscenza. Chiunque abbia gli stessi intenti, può chiedere di aderire al tavolo. "Diamo il via a un nuovo percorso di condivisione, che coinvolgerà presto anche le amministrazioni comunali vicine che ancora non hanno aderito al tavolo – dice Avila –, condannando con forza il genocidio in corso a Gaza e chiedendo a gran voce il riconoscimento dello Stato della Palestina. La nostra comunità crede nella giustizia e nei diritti fondamentali: non può rimanere in silenzio di fronte ad azioni inumane, violente e intimidatorie, come quelle perpetrate negli ultimi giorni contro la Global Sumud Flottilla, impegnata in una missione di pace e solidarietà per portare aiuti umanitari a persone innocenti". Il Tavolo nasce dopo l’approvazione di un ordine del giorno presentato dalla maggioranza in consiglio comunale. Il prossimo incontro del Tavolo sarà il 23 settembre nel palazzo comunale di Figline; tra i temi in discussione, anche l’adesione alle marce "Barbiana–Perugia" e "Perugia–Assisi".

Manuela Plastina