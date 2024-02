Firenze, furto da Bianca ZeroZero: è la seconda volta

Firenze, 1 febbraio 2024 - Non si ferma l'incubo dei furti ai danni delle attività. Nella notte tra mercoledì e giovedì è toccato a BiancaZeroZero di via Fra' Paolo Sarpi. Secondo quanto ricostruito, ignoti dopo aver forzato la porta di ingresso sono entrati nell'attività per poi fuggire con 400 euro di fondocassa, un telefono aziendale, una cassa bluetooth e addirittura una affettatrice. "Sono veramente demoralizzato – racconta Hamed Abdelrahman, il 22enne che da settembre gestisce il locale -, è la seconda volta in due mesi. A dicembre mi hanno spaccato la vetrata". Per il 22enne è dura lavorare in queste condizioni "oltre al danno economico, c'è un enorme perdita di tempo".

Massimo Finocchi, gestore di La Pinsa Romana BiancaZeroZero, di viale Aleardi, è amareggiato. Anche lui il 24 dicembre è stato vittima di una spaccata. Subito dopo mise nero su bianco un messaggio ai ladri: "Non sapete nemmeno rubare". E' la sintesi del cartello che è stato affisso all'esterno dell'attività a seguito del furto. Il gestore, ha preso un pennarello nero e in stampatello ha scritto: "Avete rotto il vetro per rubare due lattine di coca cola. Siete stati filmati, avete lasciato le vostre impronte sui vetri e presto sarete presi. Il tablet che avete portato via serve solo per gli ordini online. Se non sapete fare i ladri andate da qualcuno che lo sa fare". "Queste persone non hanno paura di nulla. E ora è toccato al giovane collega di via Sarpi, non si può più lavorare così" conclude Finocchi.