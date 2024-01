Furto in casa, i ladri se ne vanno con 5 Rolex da 150mila euro. Bottino ritrovato dai carabinieri

Bibbiena (Arezzo), 9 gennaio 2024 – Il colpo era stato effettuato prima di Natale. Entrando in un’abitazione, i ladri avevano rubato dieci preziosi in oro e cinque orologi Rolex per un valore complessivo stimato in circa 150.000 euro.

Il bottino del furto è stato però recuperato dai carabinieri. I militari hanno denunciato una persona, residente in Casentino, per furto aggravato in abitazione. Nel corso delle indagine sono state ripercorse le abitudini della vittima, una signora residente a Bibbiena, e le sue frequentazioni.

Questa mattina, 9 gennaio, alle prime luci dell'alba i carabinieri hanno perquisito l'abitazione della persona ritenuta responsabile del furto rinvenendo la refurtiva in un nascondiglio ricavato all'interno del garage. I beni saranno restituiti alla legittima proprietaria.