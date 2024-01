Furti nelle abitazioni, scattano i controlli dei Carabinieri

Arezzo, 9 gennaio 2024 – Nelle scorse ore i Carabinieri della Compagnia di Bibbiena si sono resi protagonisti di un’importante azione di contrasto al fenomeno dei furti in abitazione. Ad operare sono stati i Carabinieri della Stazione di Bibbiena in sinergia con il Nucleo Operativo.

Siamo alle porte del Natale quando, ai Carabinieri della Stazione di Bibbiena, viene denunciato un furto in abitazione, subito, nello specifico da una signora residente nel capoluogo casentinese, nel corso del quale vengono asportati vari gioielli e alcuni orologi Rolex di notevole pregio,

Scattano le prime indagini e nessuna ipotesi viene tralasciata. Vengono ripercorse le abitudini della vittima e le sue frequentazioni. All’esito degli accertamenti investigativi i militari hanno ottenuto dalla Procura di Arezzo, che ha condiviso le risultanze investigative, un decreto di perquisizione a carico di una persona residente nella vallata casentinese.

L’attività di polizia è scattata alle prime luci dell’alba di oggi 9.01.2024 quanto gli uomini in divisa entrano all’interno dell’abitazione della persona ritenuta responsabile del furto in abitazione per operare una perquisizione, che si conclude con il rinvenimento della refurtiva che era celata in un nascondiglio ricavato all’interno del garage. Sono stati ritrovati e saranno restituiti alla legittima proprietaria, 10 preziosi in oro e cinque orologi Rolex per un valore complessivo stimato in circa 150.000 euro.

Quanto sopra, nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento - indagini preliminari - fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

