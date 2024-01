Firenze, furto in appartamento: arrestato mentre ruba computer, pc e un drone

Firenze, 29 gennaio 2024 – Ladro sorpreso a rubare in casa: arrestato dai carabinieri. È accaduto domenica pomeriggio in un appartamento in via Pisana, a Firenze, per un 30enne marocchino, già noto per reati contro il patrimonio. È accusato di furto aggravato.

L'uomo, secondo quanto ricostruito, dopo aver forzato una finestra dell'appartamento si è introdotto nella camera da letto e ha preso un computer, un cellulare e un drone. Ma mentre stava frugando nel cassetto di un comò è stato scoperto dal figlio del proprietario, appena rientrato nell'abitazione, che aveva sentito rumori sospetti e ha chiamato il 112 Nue. Il nordafricano non ha tentato la fuga nè ha opposto resistenza all'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato.