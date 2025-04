'Cannibali delle auto' fermati a Firenze: rubavano fari e navigatori da veicoli

Firenze, 3 aprile 2025 – Rubavano pezzi di auto, sostanzialmente fari e navigatori, per rivenderli sul mercato nero. Tre uomini di nazionalità italiana, descritti come "cannibali delle auto", sono stati scoperti e denunciati dagli investigatori della Polizia Stradale di Pistoia in concorso con la squadra fiorentina.

L’organizzazione si muoveva tra le stazioni di servizio e aree parcheggio di Firenze e delle zone circostanti. I sospettati, originari della Campania, sono stati monitorati attentamente fin dal loro arrivo a Firenze, permettendo agli agenti di coglierli in flagrante mentre realizzavano un furto ai danni di due Jeep Renegade parcheggiate nei pressi di via Faentina. La loro fuga è stata breve: dopo aver tentato di investire gli agenti e danneggiato le auto della polizia, sono stati infine bloccati.

Durante l'operazione, a bordo del loro veicolo e all'interno di un furgone usato come deposito mobile, sono stati recuperati un'ingente quantità di fari e navigatori del valore complessivo di circa 50.000 euro, appartenenti prevalentemente a Jeep e Fiat. L'indagine continua per identificare i legittimi proprietari e confiscare l'intero bottino, includendo componenti di marchi come Mini e Smart.